Fremdsein in einer kurz zuvor noch bekannten Welt. Die Frage „Wer bin ich?“. Auf was kann man vertrauen, wenn alles Vertraute wegfällt. Diese Fragen behandelt die Neuinszenierung des weltbekannten Klassikers von Lewis Carroll „Alice im Wunderland“ im Epplehaus. Wie sich viele junge Erwachsene in der Zeit des Umbruchs zwischen Kind sein und Erwachsen werden fühlen, so fühlt die siebenjährigen Alice, die in das Wunderland fällt. In eine Welt in der alles anders funktioniert, in der der Erlkönig zum Brötchen gemacht, Hummer zum Tanzen und Katzen zum Grinsen gebracht werden.