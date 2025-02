In den Trümmern des deutschen Angriffs auf London, mit einer U-Bahn-Station als Zufluchtsstätte, wird Alice Spencers Teenagerleben auf den Kopf gestellt. Als ihr bester Freund Alfred unter Quarantäne gestellt wird, ermutigt Alice ihn, mit ihr in ihr geliebtes Buch zu fliehen und ins Wunderland zu reisen. ALICE BY HEART erkundet die Begegnung mit der ersten Liebe, die Bewältigung von Verlusten und den Mut, nach vorne zu blicken. Dieses Musical ermutigt alle, die transformierende Kraft der Fantasie zu feiern, selbst in den härtesten Zeiten.

Die Musik ist von Duncan Sheik, die Gesangstexte sind von Steven Sater, das Buch ist von Steven Sater und Jessie Nelson, die Deutsche Fassung ist von Frederike Haas (verfügbar 2024). ALICE BY HEART ist ein berührendes Musical von den mit Tony und Grammy prämierten Schöpfern von SPRING AWAKENING, Steven Sater sowie Duncan Sheik, mitverfasst von Jessie Nelson (WAITRESS).