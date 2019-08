Am Kaffeetisch werden die Zeichen der Zeit am eigenen Körper aber auch in der heutigen Gesellschaft gedeutet. Doch von gemütlicher Kaffeekränzchen-Atmosphäre keine Spur.

Hinter altbackenantiquierter Kassengestellbrille und gewagtem Kittelschürzen-Blusenkleid steckt eine patent-gewiefte, naiv-kluge, provinzielle Dame von Format. Sie klärt die Fragen aller Fragen: Passen Frauenfußball, Burka und Demokratie zusammen in das Deutsche Wohnzimmer? Oder wird der Raum dringend gebraucht für Sahnetorte, Fitnesswahn und Rassismus? Alice Hoffmann zeichnet subtil ihr Frauenportrait, unterhaltsam, aber auch wohldosiert nachdenklich.