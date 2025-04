Alice im Wunderland

In einer bezaubernden Collage aus poetischer Sprache und atmosphärischen Soundteppichen lassen Schauspielerin ChrisTine Urspruch und Klangkünstler Stefan Weinzierl den Literaturklassiker von Lewis Carroll aus dem Jahr 1865 lebendig werden: Ein kleines Mädchen fällt in ein Kaninchenloch und taucht ein in eine Nonsens-Welt voller skurriler Gestalten und absurder Begegnungen – und die Künstler nehmen ihr Publikum mit in ebendieses fantastische Wunderland, das vollkommen frei ist von Logik und Naturgesetzen.

"Nein, nein! Zuerst die Abenteuer, Erklärungen dauern so schrecklich lange." Der Greif

Spätestens seit ihrer Titelrolle in den Sams-Verfilmungen gehört ChrisTine Urspruch zu Deutschlands bekanntesten Schauspielerinnen. Ihre Theaterengagements führten sie u.a. nach Bonn, Berlin, München und Bregenz. 2014 bis 2019 spielte sie die Kinderärztin Dr. Klein in der gleichnamigen TV-Serie des ZDF. Seit 2002 ist ChrisTine Urspruch als Gerichtsmedizinerin Silke Alberich Haller Teil des Münsteraner Tatort–Ermittlerteams.

Die Musik des mehrfach preisgekrönten Stefan Weinzierl passt in keine Schublade – genauso wenig wie sein Instrumentarium. Mit dem einzigartigen Klangspektrum seiner facettenreichen Schlaginstrumente entwickelt der Multi-Perkussionist ganz eigene Hörwelten.