Alice im Wunderland

„Komisch, gestern war doch alles noch ganz normal.“ Aber da hatte Alice auch noch kein weißes Kaninchen gesehen. Ein Kaninchen mit einer Uhr, das keine Zeit hat! Alice folgt dem Kaninchen – und fällt in das Kaninchenloch. Sie fällt und fällt. Bis zum Mittelpunkt der Erde? Wo alles anders ist und gar nicht mehr normal. Dort startet ein großes Abenteuer für das kleine Mädchen. Bald beginnt Alice zu glauben, fast nichts sei unmöglich: sie begegnet sprechenden Türen, einer mysteriösen Raupe, einer grinsenden Katze, einer verrückten Teegesellschaft mit Hutmacher, Märzhase und Schlafmaus, einem seltsamen Zwillingspaar, einem Ei auf einer Mauer und nicht zuletzt einer Königin, die jedem den Kopf abschlagen will. Die will nun auch noch ein eigenwilliges Gerichtsverfahren gegen Alice führen. Das Abenteuer wird immer verrückter – das ist doch alles kaum zu glauben! Fragt sich nur, wie Alice wieder nach Hause finden soll …

Altersfreigabe: ab 5 Jahren

Dauer: ca. 2 Std. inkl. Pause