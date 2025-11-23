Alice im Wunderland

Theater tri-bühne Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Es ist eine der bekanntesten Geschichten der Weltliteratur. Der verrückte Hutmacher, die Herzkönigin, die rauchende Raupe, die Grinsekatze und viele andere sind ikonisch gewordene Figuren des 1865 veröffentlichten Buchs. Daneben machen Carrolls genialer Sprachwitz und die ganz eigene Logik seiner Fantasiewelt diesen Text so einzigartig. Nicht zuletzt durch unzählige Zitate in der Popkultur (der Abend wird dies musikalisch dokumentiere!) ist die Geschichte von Alice, die dem weißen Kaninchen ins Wunderland folgt, tief im kollektiven Bewusstsein eingegraben…

Gefangen in den Konventionen der englischen Gesellschaft und denen seines Berufes als Dozent für Mathematik und Logik, feierte Lewis Carroll in »Alice im Wunderland« die anarchische Kraft des kindlichen Nonsens. Das ist komisch, traurig und bitter zugleich und die Frage stellt sich: Was ist das Wunderland eigentlich? Wer wäre Alice heute? Wo genau landet sie? Ist diese Welt, in die sie fällt, wirklich kindlich unschuldig oder liegt nicht unter allem etwas beunruhigend Gewalttätiges?

Wir empfehlen die Vorstellung für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14 Jahren.

