Alice im Wunderland

Wo kam plötzlich dieses zeitnotgeplagte, weiße Kaninchen her, das soeben in seinem Bau verschwunden ist? „Nichts wie hinterher!“, denkt sich die kleine Alice. Nach einem schier endlosen Sturz, den sie zwischen Neugier und Furcht erlebt, und nach einem Marathon des Schrumpfens und Über-sich-hinaus-Wachsens gelangt sie durch eine Tür in den Vorgarten des Wunderlandes. Dort kreuzen mysteriöse Gestalten wie die Grinsekatze und merkwürdige Gesellschaften wie die Teerunde des verrückten Hutmachers Alices Weg, der sie zur absolut sinnfreien Gerichtsverhandlung am Hofe der Herzkönigin führt. Aber ist dieses Abenteuer nicht viel zu traumhaft, um wahr zu sein?

Ob groß oder klein – nicht nur Alice selbst lässt sich von den Absurditäten des Wunderlands verzaubern. Die herrlich durchgedrehten Figuren, der philosophische Wortwitz und das vorlaute Rebellentum von Alice angesichts aller auf dem Kopf stehenden Regeln faszinieren seit Generationen Kinder wie Erwachsene. Lewis Carroll (1832-1898), einer der Pioniere der Nonsens-Literatur, hat ein zeitloses Plädoyer für die Neugier und eine Ode auf die Macht der Fantasie geschaffen.