Alice im Wunderland

Neu interpretiert durch energiegeladene Tänze und kreative Choreografien entführen 275 Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Tanzflanke in eine zauberhafte Welt, in der Traum und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.

Taucht ein in Alices außergewöhnliche Abenteuer, begegnet der Grinsekatze, dem verrückten Hutmacher und entdeckt den geheimnisvollen Tulgey-Wald, wo wundersame Wesen leben und die Fantasie keine Grenzen kennt.

Von dynamischem Hip-Hop über gefühlvolles Contemporary bis hin zu feurigem Latin und ausdrucksstarkem Commercial, Alices Geschichte wird mit Leidenschaft, Kreativität und ganz viel Herz erzählt. Eine bunte Mischung aus Tanzstilen macht das Wunderland lebendig und lässt das Publikum nahezu mitfiebern.