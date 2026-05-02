In Zeiten, die von Unsicherheiten, schnellen Veränderungen und vielen Anforderungen geprägt sind, gewinnt Fantasie eine besondere Bedeutung.

Sie eröffnet neue Blickwinkel, stärkt Mut und Zuversicht – und erinnert uns daran, dass es sich lohnt, die Welt auch einmal anders zu denken. Vielleicht beginnt genau dort ein kleines Wunderland: wo wir zulassen, dass Verrücktes, fantastisch Erscheinendes und Unerwartetes möglich wird

Unsere Geschichte handelt von Alice, die plötzlich in eine fantastische Welt gerät – eine Welt voller skurriler Figuren und absurden Regeln, die scheinbar alles auf den Kopf stellen. Auf ihrem Weg durch das Wunderland begegnet Alice überraschenden Herausforderungen, schließt ehrliche Freundschaften und entdeckt neue Möglichkeiten zu handeln und zu denken, bevor sie schließlich verändert und gestärkt in ihre Wirklichkeit zurückkehrt.

„Alice im Wunderland“ lädt dazu ein, gemeinsam in eine bunte, absurde und liebevoll verrückte Welt einzutauchen – eine Welt, in der vieles möglich wird und in der jede und jeder* ein Stück von sich selbst entdecken kann, sofern er* oder sie* mutig genug ist.