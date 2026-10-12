Konzertlesung mit ChrisTine Urspruch und Stefan Weinzierl.

In einer bezaubernden Collage aus fantasievoller Sprache und humorvollem Soundtrack lassen Schauspielerin ChrisTine Urspruch (Tatort Münster, Einspruch Schatz! u.v.a.) und Klangkünstler Stefan Weinzierl Lewis Carrolls Literaturklassiker Alice im Wunderland aus dem Jahr 1865 lebendig werden. Sie entführen ihr Publikum in eine Nonsens-Welt voller skurriler Gestalten und absurder Begegnungen und tauchen gemeinsam in ein fantastisches Wunderland, frei von Logik und Naturgesetzen, ein.

Seit ihrer Titelrolle als "Sams" in der Verfilmung der Kinderbuchklassiker von Paul Maar gehört ChrisTine Urspruch zu Deutschland bekanntesten Schauspielerinnen. Als Kinderärztin "Dr. Klein" wurde ihr vom ZDF die Hauptrolle geradezu auf den Leib geschrieben. Seit 2002 ist ChrisTine Urspruch Teil von Deutschlands erfolgreichstem "Tatort"-Cast. Als Gerichtsmedizinerin Silke "Alberich" Haller ist sie im TV-Revier Münster weit mehr als ein Sidekick von Jan Josef Liefers und Axel Prahl.

Die Musik von Stefan Weinzierl passt buchstäblich in keine Schublade - genauso wenig wie sein beachtliches Instrumentarium. Mit großem Orchesterschlagwerk oder mit kleinen Effektinstrumenten entwickelt er ein einzigartiges Klangspektrum. Der Schlagzeuger und Multi-Perkussionist schafft facettenreiche Hörwelten für energiegeladene Bühnenproduktionen und schlägt dabei gern den Bogen zu Literatur oder Schauspiel.