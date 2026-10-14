Alice im Wunderland: Die legendäre Zirkusshow kommt nach Deutschland und Österreich!

Mysteriös, verlockend, lustig und manchmal gefährlich, kombiniert diese Show Zirkus, Tanz, Interaktive Elemente, Kabarett und Theater.

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Familienabenteuer!

Mit einem beeindruckenden Ensemble aus 30 Künstlern – darunter einige der besten Zirkusartisten Europas – ist dies nicht nur eine Geschichte, die Sie sich ansehen, sondern eine magische Welt, in die Sie und Ihre Kinder gemeinsam eintauchen können.

Alice im Wunderland ist eine farbenfrohe, moderne Zirkusshow, in der Tanz, Akrobatik und Theater zu einer spektakulären Aufführung verschmelzen. Die Bühne sprüht vor Energie, Können und atemberaubenden Momenten. Erleben Sie Akrobaten, die hoch über der Bühne schweben, unglaubliche Balanceakte, Jongleure, die der Schwerkraft trotzen, und dynamische Tanzszenen voller Rhyth