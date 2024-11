Alice in Wonderland

Auch in diesem Jahr freuen wir uns über das traditionelle NEAT Panto in der Adventszeit: Wenn NEAT (New English American Theatre) im Kulturwerk zu „Panto“ einlädt, so ist damit nicht Pantomime gemeint, wie man sie in Deutschland kennt, sondern eine große britische Tradition! Denn um die Weihnachtszeit herum werden dort landauf, landab Märchenstücke für die ganze Familie aufgeführt, die vollgepackt sind mit schwarzem Humor, Slapstick und Musik.

Dieses Jahr wird NEAT's Panto allerdings eine verwirrende Angelegenheit…

Das Wunderland ist in Gefahr und nur Alice kann es retten! Sie muß die Uhr zurückdrehen und Wunderland retten! Jetzt läuft sie mit der Echten Roten Königin, dem verrückten Hutmacher, Harry (Moment, Harry? Wer ist Harry?) … los, um den Schlüssel beim furchteinflößenden Jabberwocky zu holen. Aber dicht auf ihren Fersen sind die Falschen Hasen, die auch den Schlüssel wollen - für die Falsche Rote Königin! Kommt Alice rechtzeitig zurück nach Wunderland mit dem Schlüssel? Oder fällt Wunderland in die Hände der Falschen Roten Königin?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit einer guten Geschichte voller schlechter Witze und spritziger Musikeinlagen. Für Kinder und wohlerzogene Erwachsene aller Altersgruppen.