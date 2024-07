Alice Musiol (*1971) hat an der Kunstakademie in Maastricht sowie an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, wo sie ihr Studium als Meisterschülerin bei A. R. Penck abschloss. Ihr vielseitiges Werk umfasst das gesamte Instrumentarium dessen, was an zeitgenössischen Kunstformen zur Verfügung steht. Die Ausstellung spiegelt demnach auch die Bandbreite an Medien wider, die die Künstlerin verwendet. Für ihre Rauminszenierungen verwendet sie oft auch Alltagsgegenstände und Konsumgüter aus Massenproduktion. Indem sie sie recht ungezwungen und entgegen ihres ursprünglichen Zwecks einsetzt, schafft sie dabei oft überraschende neue Zusammenhänge. Ihre Kunst sucht zugleich die Symbiose mit der sie umgebenden Architektur, auf die sie einerseits reagiert, sie aber auch prägt und verwandelt. Unter anderem entsteht dabei eine große, modulare Skulptur im mit der Galerie verbundenen, frühgotischen Chorraum der ehemaligen Michaelskirche.