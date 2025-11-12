ALICE - Spektakuläre Zirkusshow

ALICE ist eine einzigartige Show für die ganze Familie, eine lebhafte Aufführung mit Zirkustricks und modernen Spezialeffekten!

ALICE ist eine Show, die Menschen jeden Alters begeistert. Kinder schauen begeistert zu und teilen dann lange ihre Eindrücke. Doch unabhängig vom Alter und der Begleitung — sei es mit Freunden, der Familie, den Kindern oder Kollegen, vielleicht sogar allein — verspricht die Show unvergessliche positive Emotionen!