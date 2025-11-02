ALICE –SPIEL UM DEIN LEBEN Ein musikalisches Theaterstück über die Pianistin Alice Herz-Sommer von Kim Langner

Sehen Sie Natalie O’Hara in einem bewegenden Ein-Personen-Stück mit Klavier über die Pianistin Alice Herz-Sommer (1903-2014) und ihr Überleben als jüdische Musikerin im Ghetto Theresienstadt – eine wahre Geschichte über die Kraft der Musik als emotionales Theatererlebnis.

Natalie O’Hara, bekannt aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, ist in dieser Spielzeit in „Endstation Sehnsucht“ bei uns zu sehen. In „Alice“ spielt sie über 20 Rollen und live Klavier, von Bach bis Gershwin, von Chopin-Etüden bis Beethoven-Sonaten. Für ihre schauspielerische Leistung in diesem Stück wurde sie in der Kategorie „Darsteller:in Schauspiel“ für den Deutschen Theaterpreis DER FAUST 2023 nominiert.