Alice - Viaggio in Italia Tour 2019

Wer kennt ihn nicht, den Megahit „Per Elisa“, mit dem ALICE den Sieg beim Festival di Sanremo 1981 errang und der für sie den Einstieg in eine europaweite Karriere bedeutete? Bis heute hat die Künstlerin 22 Alben veröffentlicht und viele internationalen Ehrungen erhalten. Nun kehrt ALICE, eine der interessantesten und beeindruckendsten Künstlerinnen Italiens, nach Deutschland zurück! Vom 01. bis 05. Oktober präsentiert die Singer-Songwriterin mit der unverwechselbaren Stimme ihr Programm „VIAGGIO IN ITALIA“ neben Leipzig, München und Düsseldorf auch am 03. Oktober 2019 im Rosengarten Mannheim. Mit der Tour ehrt sie die großen Namen der italienischen „cantautori“ – ALICE singt Franco Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber, Giuni Russo… und natürlich ALICE!