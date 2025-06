Alicia Edelweiss • FURIE Tour 2025

Das Kulturhaus Schwanen setzt auch im Sommer 2025 die Open Air Reihe auf der Schwaneninsel fort und präsentiert am Freitag, den 18. Juli um 20 Uhr die österreichische Indie-Pop Künstlerin Alicia Edelweiss mit ihrem neuen Album „FURIE“ live auf der Schwaneninsel.

Der Abend wird von der Stuttgarter Avantgarde-Pop-Electronica-Künstlerin KiTZ eröffnet.

Alicia Edelweiss begeistert mit poetischen Texten, cineastischen Klängen und einer einzigartigen Mischung aus Musik und Performance. Ihr Debütalbum „When I’m enlightened, everything will be better“ (2019) machte sie zu einer der spannendsten Stimmen der österreichischen Indie-Szene.

Mit „FURIE“ (VÖ 25.04.2025) entfesselt die Musikerin nun Emotionen und nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die Instinkte, Intuition und ungezähmte Gefühle thematisiert. In Begleitung ihrer Band präsentiert Alicia Edelweiss neben ihrem neuen Album auch Highlights ihres bisherigen Repertoires.

Christian Pausch von FM4 schreibt: „Die Lieder von Alicia Edelweiss bringen uns zum Lachen, bereiten uns Gänsehaut, erschüttern uns in ihrer Sanftheit, und zerreißen die Stille, wenn es die Geschichte des Liedes verlangt. Die Musikerin beweist immer wieder aufs Neue, dass sie in der Vielfalt zuhause ist."

KiTZ, die Stuttgarter Sängerin, Songwriterin und bildende Künstlerin Anna Illenberger, eröffnet den Abend mit einem 30-minütigen Set. Ihre Popminiaturen zeichnen sich durch einen experimentellen Ansatz aus, der Pop-Elemente mit Klanginstallationen verbindet. Die Musik von KiTZ ist emotional und introspektiv, mit Texten, die assoziative Bilder und Stimmungen erzeugen.