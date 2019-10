Die polnische Pianistin Alicja Oktabska spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Klavier und beeindruckt durch ihr meisterhaftes Spiel beim Vortrag Klassischer Werke. Sie studierte ihr Instrument in Krakau und später in Stuttgart und vertiefte ihre musikalische Ausbildung in zahlreichen Meisterkursen bei namhaften Musikern aus London, New York, Hong Kong und Berlin. Alicja Oktabska nahm an vielen Wettbewerben teil und bekam zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien für junge Pianisten. Sie gab zahlreiche Klavierabende und konzertierte als Solistin mit internationalen Orchestern. Weiterhin musiziert sie regelmäßig mit dem Trio Arystarchov.