alien(n)ation

Eine Produktion des Theaterhaus Jena

Aus dokumentarischem und fiktivem Material entwickelt André Hinderlich für sein Solo einen Reigen an Figuren, die für Aufbruch und Abbruch stehen: ein Kaleidoskop an Figuren, die in einer Beschleunigung der realen wie der digitalen Welt zermahlen werden oder sich neu erfinden müssen. »Alienation« bezeichnet die Entfremdung von Menschen, und fremd sind sich diese Figuren geworden, sowohl sich selbst als auch gegenüber der sie umgebenden Welt. In diesen Echoraum hinein stellt André Hinderlich Fragen über das Miteinander im fortschreitenden 21. Jahrhundert, hoffend und zweifelnd zugleich.

Im Tonnekeller