Alienare - Lumen Tour 2024

Tauche ein in die pulsierende Welt von ALIENARE! Die Synthiepop-Juwelen der schwarzen Szene sind zurück mit einer heiß ersehnten Tour durch Deutschland. In zwölf atemberaubenden Shows entführen ALIENARE ihr Publikum in eine audiovisuelle Erfahrung der Extraklasse. Bekannt für mitreißende Konzerte, die zum Mitmachen und Feiern einladen, verspricht auch diese Tour wieder unvergessliche Nächte. Erlebe das visuelle Feuerwerk und tauche ein in eine Welt von (meist grünem) Licht, während die Klänge von ALIENARE dich auf eine unvergessliche Reise mitnehmen.