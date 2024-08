Nik P. - Was wirklich zählt

Nik P. auf Clubtour: „Ich freue mich auf die größte Herausforderung meiner Karriere!“

Warum der bekannte Schlagersänger auf seiner Tour 2024 bewusst die legendären Rockclubs Deutschlands zum Kochen bringen möchte.

Ende September startet Nik P, einer der erfolgreichsten Sänger und Komponisten Österreichs zu seiner mit Spannung erwarteten Clubtour. Vom 25. September bis zum 18. Oktober 2024 führt es den Österreicher mit seiner Band auf die Bühnen der legendären Rockclubs in Deutschland. Die Fans erwartet ein spannender Abend voller musikalischer Höhepunkte, energiegeladener Performances und neuer musikalischer Einflüsse.

Mit dem Erscheinen seines Albums „Was wirklich zählt“ im Mai diesen Jahres kündigt sich bei Nik P. eine Veränderung im Musikstil an. Der kreative Künstler überrascht seine Fans mit rockigen Elementen und entwickelt damit seine musikalische Reise konsequent weiter. Auf seiner Clubtour 2024 bringt der gebürtige Kärntener diesen Sound live mit Band auf die Bühnen, die in Deutschland eng mit der legendären Rockszene verbunden sind. Voller Vorfreude erfüllt sich damit ein langgehegter Traum: „Es handelt sich bei dieser Clubtour um eine der größten Herausforderungen in meiner Karriere, die ich ganz bewusst gewählt habe“, erklärt Nik P mit entschlossenem Lächeln. „Meine Band und ich wollen den Beweis antreten, dass Österreicher durchaus in der Lage sind, sich musikalisch weiterzuentwickeln und Bühnen zu rocken, die sich fernab von Schlager befinden, sondern eng mit der Rockszene verbunden sind.“

Auch die Wahl der Spielstätten war für Nik P. eine ganz bewusste Entscheidung, die ihn vom renommierten Kesselhaus in Berlin, über die Große Freiheit 36 in Hamburg über die Essigfabrik in Köln bis zum Batschkapp in Frankfurt führt. Die Tour verspricht eine beeindruckende Mischung seiner bekannten Hits mit neuen, kraftvollen Rocksongs, die das Publikum begeistern und die Venues zum Kochen bringen werden.

Auf der Setlist stehen alle großen Hits, die mich seit mehr als 30 Jahren begleiten, darunter ‚Gloria‘, ‚Geboren, um dich zu lieben‘ und natürlich ‚Ein Stern, der deinen Namen trägt‘ in neuen Arrangements sowie neue Kompositionen des aktuellen Albums.

Mit einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz und seinem unvergleichlichen Gespür für den modernen Sound, wird NIK P. damit zeigen, dass er spielend den Spagat zwischen der Schlagerwelt, und Rockolymp beherrscht. Daher ist diese CLUBTOUR mehr als nur eine Serie von Konzerten – es ist eine Hommage an die Live-Musik, an die legendären Clubs und an die treuen Fans, die ihn auf diesem aufregenden Weg begleiten.