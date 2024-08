Riku Rajamaa - Close to you Tour Part II

Ein Jahr ist es her, dass Riku Rajamaa mit seiner Single „Hold Me Close“ den Startschuss für einen neuen Karriereabschnitt setzte. Guckt man sich die Entwicklung und die Erfolge an, die er seitdem feiern konnte, ist es beeindruckend zu sehen, was er in so kurzer Zeit umsetzen konnte. Mehrere erfolgreiche Singles in den deutschen Radio-Charts, seine erste eigene Tour, die er fast komplett ausverkaufte sowie Auftritte bei großen Off-Air-Events vor Tausenden Zuschauern in ganz Deutschland. Es unverkennbar, wie sich der sympathische Finne in diesem Jahr entwickelt hat, denn auch musikalisch konnte Riku in kürzester Zeit Quantensprünge hinlegen und zeigen, dass er weit mehr als nur der ehemalige Lead-Gitarrist von Sunrise Avenue ist. Man kann nur erahnen, welche Möglichkeiten noch vor ihm liegen und was er noch erreichen wird, wenn er sich nach so kurzer Zeit schon erfolgreich einen Namen als Solokünstler gemacht hat. Im Herbst 2024 geht Riku erneut auf Tour.

Close to you – Part 2 ist die Fortsetzung seiner Erfolgsgeschichte. Fans und neue Zuhörer erwartet ein Abend musikalischer Vielfältihkeit. 2024 wird Riku nicht alleine auf der Bühne stehen, seinem Publikum aber dennoch ganz nah bleiben. Jede Show ist anders und hält ihre eigenen Überraschungen bereit.

Wer Riku hautnah beim Meet&Greet erleben möchte, hat die Chance VIP-Tickets zu erwerben. Neben dem Priority-Entry, Fotos und gemeinsamer Zeit mit dem sympathischen Finnen erwartet euch noch ein ganz besonderes Goodie.