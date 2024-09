Nach den fulminanten Auftritten mit dem 70-köpfigen Orchester der STÜBAphilharmonie in diesem Jahr, bietet Alin Coen ihren Fans 2024 endlich wieder die Möglichkeit, sie in einem kleineren, intimeren Rahmen live zu erleben. Im Oktober spielt sie sieben Shows in Trio-Besetzung. Tickets für diese Konzerte sind ab Mittwoch, 29.11.23, 10 Uhr im exklusiven Presale bei www.eventim.de erhältlich. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 1. Dezember 2023 um 10 Uhr.

Bei den Konzerten im Oktober können sich die Fans auf Alin Coens Songs aus den letzten Jahren freuen. Doch auch der eine oder andere neue, bisher noch nicht veröffentlichte Song, wird im Programm dabei sein. Begleitet von ihren langjährigen Bandmitgliedern Fabian Stevens an den Drums und Philipp Martin am Bass wird sie die Zuhörer*innen mit ihren gefühlvollen Texten auf eine emotionale Reise mitnehmen.

Bekannt für ihre einzigartige Art, innere Zustände während des Songwriting-Prozesses herauszuarbeiten und für ihr Publikum über die Songs fühlbar zu machen, erklärt Alin Coen: „Mein Spezialgebiet ist Herzschmerz und die Verarbeitung von Zurückweisung. Wenn ich Songs schreibe, lausche ich der Musik die da entsteht und versuche, passende Worte und Geschichten zu finden, die zu dem Gefühl passen, das die Musik in mir auslöst.“

Die Botschaft in Alin Coens Musik unterscheidet sich von der klassischen Herangehensweise der Liedermacher. „Liedermacher haben einen anderen Antrieb Musik zu schreiben, als ich. Sie haben eine politische Botschaft, die sie über die Musik vermitteln möchten,“ erläutert sie. „Meine Inspiration kommt aus der Musik mehr aus der Beobachtung des Inneren als des Äußeren.“ Obwohl es sie bewegt und beschäftigt, fühlt sie nicht den Drang, politische Themen wie Feminismus in ihren Liedern zu behandeln.

Außerhalb der Musik erhebt Alin Coen aber durchaus ihre Stimme, um anderen Gehör zu verschaffen. Deshalb engagiert sie sich leidenschaftlich dafür, die Sichtbarkeit von Frauen in der Popbranche zu erhöhen. „Man muss sich einfach immer wieder vor Augen halten, dass Frauen durch strukturelle Ungleichheit benachteiligt sind. Meiner Ansicht nach müssen Frauen, trans und non-binäre Personen im Musikgeschäft noch viel mehr entscheidende Positionen einnehmen. Die Idee ist, sich gegenseitig zu unterstützen und mehr Möglichkeiten zu bieten‟, sagt Alin, die darauf achtet, dass ihr Team von der Technikerin bis zur Promotion gemischt besetzt ist.