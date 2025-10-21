Immer noch da – Tour 2025.

Nach ihrer erfolgreichen Herbsttour im Oktober 2024 hat Alin Coen schon die nächste große Neuigkeit parat: Auch im Oktober 2025 geht sie wieder auf Tour! Begleitet von ihren langjährigen Bandkollegen Fabian Stevens am Schlagzeug und Philipp Martin am Bass wird sie in Chemnitz, Weiden, Darmstadt, Tübingen, Leverkusen, Lübeck, Worpswede und Jena auftreten. Fans dürfen sich nicht nur auf ihre tiefgründigen Songs der letzten Jahre freuen, sondern auch auf neue, bisher unveröffentlichte Stücke.

Alin Coen ist bekannt dafür, in den Untiefen der Emotionen zu tauchen und diese in Musik zu verwandeln. „Ich lausche der Musik, die am Klavier oder an der Gitarre entsteht, und versuche, passende Worte und Geschichten zu finden, die zu dem Gefühl passen, das die Musik in mir auslöst“, erklärt sie. Ihr Spezialgebiet? Gefühle zulassen! „Meine Inspiration kommt aus der Musik selbst und aus der Beobachtung meiner inneren Welt mehr als aus äußeren Einflüssen.“