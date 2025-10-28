In Deutschland aufgewachsen, in Los Angeles lebend: Alina Bock. Früher Teil der mit Platin- und mehrfach Goldenen Schallplatten ausgezeichneten Popband „beFour“, ist sie heute Schauspielerin (u.a. in dem Kinofilm „Mark, Mary and Some Other People“ oder in der FOX-Produktion „Magic Carpet Rides“), Autorin und vor allem Comedienne. Nach ihrem Umzug nach Los Angeles im Jahr 2012, konzentrierte sich Alina Bock voll auf ihre Comedy-Karriere. Sie schrieb Comedy-Shows, trainierte und performte in den heiligen vier Comedy-Wänden von The Groundings. Zudem trat sie unter anderem im Upright Citizens Brigade Theatre, einem weltbekannten Comedy-Theater mit Liveshows an sieben Abenden in der Woche, sowie im renommierten iO West in L.A. auf. Seit dem 5. November stellt Alina Bock ihr komisches Talent mit ihrem neuen Programm „Vom Dorf nach Hollywood“ in Deutschland unter Beweis. Nachdem alle Shows bereits innerhalb von Minuten nach der Ankündigung ausverkauft waren, legt Alina Bock nun mit einer großen Tour ab März 2025 nach. In ihrer One-Woman-Comedy-Show bringt Alina ihre vielen Charaktere live auf die Bühne. Von ihren beliebtesten Instagram-Persönlichkeiten bis hin zu völlig neuen Charakteren wird das Publikum mitgenommen, auf eine Reise „vom Dorf nach Hollywood“.