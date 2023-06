Alina Pogostkina & Dennis Russell Davies

Boris Blacher Paganini-Variationen für Orchester

Ralph Vaughan Williams »The Lark Ascending« für Violine und kleines Orchester (1914)

Antonín Dvořák Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 »Aus der neuen Welt«

Alina Pogostkina Violine

MDR Sinfonieorchester

Dennis Russell Davies Dirigent

»Die aufsteigende Lerche« nennt Ralph Vaughan Williams, der Vogelkenner unter den britischen Komponisten, sein Meisterwerk für Violine und kleines Orchester. Kaum ein schöneres Bild als diesen immer höher in die Lüfte steigenden und virtuos tirilierenden Vogel ist denkbar für den Lebenslauf der Geigerin Alina Pogostkina. Als Kind kam sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie erhielt Unterricht von ihrem Vater, später von Christoph Poppen, Antje Weithaas und Reinhard Goebel, bis sie 2005 mit dem ersten Preis beim alle fünf Jahre stattfindenden Sibelius-Wettbewerb in Helsinki die höchsten Sphären der Violinkunst erreichte. Seitdem stehen ihr die Podien der Welt offen.

Dennis Russell Davies prägt seit über fünfzig Jahren das Musikleben beiderseits des Atlantiks. Nach Chefposten in den USA, vielen Jahren an der Staatsoper Stuttgart und beim Stuttgarter Kammerorchester, in Wien, Basel und Linz ist er seit 2020 Chefdirigent des ältesten Rundfunkorchesters Deutschlands in Leipzig. Der gebürtige US-Amerikaner nimmt das MDR Sinfonieorchester und das Publikum mit in sein Herkunftsland: in die Weite des nordamerikanischen Kontinents, dem Antonín Dvořák mit seiner Sinfonie »From the New World« überwältigenden musikalischen Ausdruck verliehen hat.

EINFÜHRUNG 16.20 Uhr