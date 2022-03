all about automation Heilbronn 2022

*** Ursprünglicher Termin: 19.05. + 20.05.2021 ***

„Wir bedauern die Absagen sehr. Vor allem auch die Verschiebung der Premiere in Heilbronn. Mit über 100 Ausstellern war die Messe fast ausverkauft – und das trotz Corona. Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der aaa-Messen ist hoch. Aber im Moment überwiegt die Unsicherheit, ob es möglich sein wird, im Mai erfolgreich Messen durchzuführen. Aussteller und wir müssten jetzt in die unmittelbaren Vorbereitungen starten. Dafür braucht es mehr Planungssicherheit als derzeit gegeben“, so Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin der veranstaltenden untitled exhibitions GmbH.

Die all about automation zeigt Systeme, Komponenten, Software und Engineering für industrielle Automation und industrielle Kommunikation. Hersteller, Distributoren und Dienstleister vernetzten sich auf der all about automation in Heilbronn mit den Anwendern aus den wirtschaftsstarken Regionen Stuttgart, Rhein-Main und Heilbronn-Franken.

Die Atmosphäre der Messe ist einzigartig. Besucher und Aussteller kommen an den Ständen schnell und unkompliziert miteinander ins Gespräch und erarbeiten gemeinsam die individuell passende Automatisierungslösung.

Die kostenfreien Vorträge auf der Talk Lounge bieten Anwendungsbeispiele, Fachvorträge und Expertenwissen. Direkt in der Messehalle, ohne Anmeldung und immer praxisnah. Nach dem Vortrag steht der Referent für ein individuelles Gespräch gerne zur Verfügung.