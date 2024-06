Il sogno del sogno

Der Traum vom Traum

Varieté der Accademia Dimitri

Abschlussarbeit des Bachelorstudiengangs in Physical Theatre

Regie und Choreografie: Philipp Boë

Licht, Ton und Technik: Andrea Ferrari und Jacopo Sidari

DARSTELLER*INNEN: Fanny Déglise, Emma Görrissen, Philippe Huwiler, Benedetta Iele, Mathi Le Coultre, Bruno Amaru Padilla Toledo, Amelie Rüegsegger, Marino Sampayo, Nikoline Ryde, Luna Scolari, Sohane Sourget, Elio Staub, Lukas Ynga

In einem surrealistischen Universum, das einem Gemälde von René Magritte entsprungen ist, laden wir Sie ein am eigenen Verstand zu zweifeln. Kommen Sie mit auf eine Reise, wo das Unbegreifliche eine unwiderstehliche Magie entfaltet. Wo clowneske Figuren und eigenwillige Objekte absurde Tänze aufführen. Wo Worte verschwinden und im Fenster immer neue Aussichten erscheinen… Dieses außergewöhnliche Varieté voller packender Choreografien, schrägem Humor und magischen Illusionen, entführt Sie in eine traumartige und poetische Bilderwelt. Und bringt Sie für einen Abend um ihren Verstand.