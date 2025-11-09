All Female Composer Slam

Komponistinnen treten auf mit eigenen Werken. Im Zentrum steht die Instrumentalmusik, ob klassisch, elektronisch, akustisch oder experimentell, entscheiden die Komponistinnen. Ohne Worte, nur durch die Musik, treten sie gegeneinander an. Sie als Jury aus dem Publikum küren am Ende die Gewinnerin.

Der Erlös der Veranstaltung ist für das Projekt #CoupleGoals bestimmt. Initiiert von „Frauen helfen Frauen e. V.“, sensibilisiert es Jugendliche in interaktiven Workshops für das Thema Gewalt in Beziehungen, für selbstbestimmte Beziehungen, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und Unterstützung anzunehmen.