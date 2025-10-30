All for Metal & Grailknights

ALL FOR METAL und GRAILKNIGHTS gehen im Herbst 2025 zusammen auf Co-Headliner Tour.

Die Band ALL FOR METAL konnte sich bereits auf erfolgreichen Europa Tourneen mit WINDROSE, LORDI, ORDEN OGAN und DIRKSCHNEIDER einen Namen machen, und sind mit ihrem zweiten Album „Gods Of Metal“ direkt auf Platz 12 der deutschen Albumcharts eingestiegen.

Die GRAILKNIGHTS, zuletzt mit den BROTHERS OF METAL unterwegs, warten mit einem brandneuen Studioalbum auf.

Nun vereinen Krieger und Superhelden ihre Kräfte um mit der „Battle Of Metal“ Tour ihre Heavy/Power Metal Hymnen weiter in die Welt zu tragen.