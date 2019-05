All Inclusion Festival 2019

City Kids Feel The Beat

Power, Härte und Durchhaltevermögen – klingt wie der gewöhnliche Standard. Doch wenn man Gefühl, Spaß und Freundschaft dem Standard dazu gibt, ist man immer im Beat. CITY KIDS FEEL THE BEAT: Eine Energie geladene Band, die anstatt das übliche Hardcore-Klischee: "stay true" zu erfüllen, diese Musikrichtung mit einer geballten Ladung Pop-Punk und Feierlaune vermischt!Stilistisch bewegen sich CKFTB zwischen Bands wie A Day to Remember und Four Year Strong, was sich leicht an der prägnanten Stimme von Frontmann Sven erkennen lässt. Man lebt was man liebt und spielt was man fühlt. Nur so persönlich, dass man sich nicht mehr wie auf einem normalen Konzert fühlt, sondern wie auf einer abgefahrenen Homeparty mit seinen besten Freunden, die den Abend so zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Alles was eine junge, hungrige und ehrgeizige Band braucht – das Gefühl nach dem Beat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fezzmo

Fezzmo vereinigt Balkan, Klezmer und Gipsy zu einem eigenen, unverwechselbaren Musikstil.Trompetenklänge, Klarinettenläufe, sowie virtuose Fingersätze am Bajan und der Gitarre erzeugen diesen einzigartigen Sound.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marius Lehnert

Techno / Tech House / Deep House

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saschko

(Kowalski / Stuttgart)