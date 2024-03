All Of Us Strangers

Filmtipp: Atemberaubend schöne, tragische, berührende, metaphysische, ungemein stimmungsvolle Liebesgeschichte, die sich zwischen den Lebenden und den Toten bewegt.

Autor Adam lebt in einem Appartmenthaus am Rande Londons. Sein jüngstes Projekt besteht nur aus einer Zeile: „Außenaufnahme, Haus in einem Vorort, 1987“. Mehr verhindert eine Schreibblockade. Eines Abends klingelt sein Nachbar Harry bei ihm und bietet ihm einen Whiskey und weit mehr an. Wenig später folgt Adam auf einem Rummel einem jüngeren Mann nach Hause. Dort trifft er auf seine Eltern, die 1987 verstorben sind. Er erzählt ihnen von seinem Coming Out, der beginnenden Affäre mit Harry, vom Wandel der Zeit. Adam bewegt sich mehr und mehr zwischen den Toten und den Lebenden, der Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerungen und unerwarteten Chancen.