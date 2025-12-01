Im Jahr 2002 galt die Mischung von gutturalem Death Metal, New Yorker Hardcore und schwedischem Melodic Metal als Gotteslästerung. All Shall Perish entstand aus einer musikalisch vielseitigen Gruppe von Jugendlichen aus der kalifornischen Bay Area, der Heimat vieler revolutionärer Metal-Bands. Ihr Sound war von Bands wie Dying Fetus, At The Gates, Hatebreed, Blood Has Been Shed, Irate, Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, Pantera und Metallica beeinflusst.

Nach der Veröffentlichung eines Demos im Jahr 2002 unterschrieben sie bei dem kleinen japanischen Label Amputated Vein Records und veröffentlichten ihr erstes Album „Hate. Malice. Revenge“, das 2005 von Nuclear Blast Records erneut veröffentlicht wurde. Dieses Album war eine unverblümt blasphemische Verflechtung ehemals heiliger Stile und gilt als eines der ersten Deathcore-Alben überhaupt. Es wird regelmäßig als einflussreicher Bestandteil der Bands genannt, die sich in seiner Folgezeit formierten.

2006 veröffentlichte ASP ein genreprägendes Album, „The Price of Existence“, auf dem Leadgitarrist Chris Storey mitwirkte und dem Sound von ASP eine atemberaubende Shred-Virtuosität verlieh. Die Band freute sich außerdem über die unglaubliche Dynamik von Sänger Hernan „Eddie“ Hermida, der nach dem frühen Tod ihres Sängers Mitch Lucker später die Band Suicide Silence anführen sollte.

2008 erschien „Awaken The Dreamers“, das Kirk Hammett von Metallica im Rolling Stone Magazin als eines der 25 besten Alben des Jahrzehnts lobte. ASP tourte weltweit zusammen mit Bands wie Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Gojira und Machine Head und war die erste rein amerikanische Metal-Band, die durch Sibirien tourte.

Nach einer Pause nach ihrer Veröffentlichung „This is Where it Ends“ im Jahr 2011 kamen All Shall Perish 2024 mit ihrer Price of Existence-Besetzung wieder zusammen und belebten damit die Präsenz der Band in einer Szene, die sie mitgeprägt hatten, neu. Ihre Europatournee 2025 markiert ihre Rückkehr auf die globale Bühne und beweist einmal mehr, warum All Shall Perish eine grundlegende Kraft im modernen Metal ist.