ALL THEM WITCHES – House Of Mirrors Tour

Mit musikalischen Einflüssen aus den 1960er- und 1970er-Jahren haben ALL THEM WITCHES zu einem einzigartigen Stil gefunden, der melodische Leichtigkeit mit extremer Härte, Mythos, Magie, Licht und Schatten perfekt ausbalanciert. Ob fuzzy, progressiv, doomig oder psychedelisch – die Band aus Nashville, Tennessee beherrscht jede Spielart der Gitarrenmusik.

Sie kreieren einen gleichermaßen nostalgischen wie modernen Rock-Sound, der mit dem Geist des Blues, der Schwere des Stoners sowie dem Wahnsinn des Progs einhergeht und weltweit begeistert. Dieser Ansatz macht ALL THEM WITCHES zu einem Außenseiter-Kollektiv, das noch nie einen ausgetretenen Pfad verfolgt oder sich dem Komfort einer bestehenden Szene hingegeben hat. Stattdessen schrauben sie über ihre Diskografie von bald sieben Alben kontinuierlich weiter an ihrem eigenen Stil. Ihre Trademarks – mitreißender Groove, mächtige Gitarrenriffs und eine einnehmende Atmosphäre – sind der rote Faden, der die Musik von All Them Witches über alle Genres hinweg zusammenhält.

Beeinflusst von legendären Bands wie Led Zeppelin, Pink Floyd und Kyuss gründeten Bassist und Sänger Charles Michael Parks Jr., Gitarrist Ben McLeod, Keyboarder Allan Van Cleave und Schlagzeuger Robby Staebler 2012 die Band ALL THEM WITCHES. Noch im selben Jahr ihrer Gründung erschien ihr Debütalbum „Our Mother Electricity“, auf das „Lightning at the Door“ (2013), „Dying Surfer Meets His Maker“ (2015), „Sleeping Through The War“ (2017) und „ATW“ (2018) folgten. 2020 veröffentlichten sie ihr aktuelles Album „Nothing as the Ideal“. Von der Presse wurde das Werk als „düsteres, verführerisches Fest für die Sinne“ (Classic Rock) beschrieben und als bisher stärkste Platte der Band mit einer „ausgewogenen Mischung aus Düsternis und Akzeptanz“ (Paste) gelobt. Neben ihren erfolgreichen Studioalben tourten

ALL THEM WITCHES sowohl als Headliner als auch mit ikonischen Bands wie Mastodon, Primus sowie Ghost und spielten auf internationalen Festivals wie dem Bonnaroo oder Pukkelpop. Mit ihrer aktuellen Single „Red Rocking Chair“ meldete sich die Band im Februar 2026 zum ersten Mal seit einigen Singles im Jahr 2022 und dem Austieg von Robby Stabler – der 2024 durch Christian Powers ersetzt wurde – mit neuer Musik zurück. Der brandneue Track markiert den ersten Output ihres langersehnten siebten Studioalbums „House of Mirrors“, das via BMG erscheinen wird. Unter dem Titel des Werks tourte die Band allerdings bereits im Vorjahr. Nach einer Show im Berliner Tempodrom im Oktober 2025 kommen ALL THEM WITCHES auf ihrer „House of Mirrors Tour“ im Juni in die Hamburger Markthalle sowie ins Stuttgarter LKA Longhorn.