"All you need is less"

Wege in eine nachhaltige & gerechte Zukunft.

Eine Konzertlesung der besonderen Art: Niko Paech, Nachhaltigkeitsforscher und Professor für Plurale Ökonomik stellt am konsequentesten unter den vielen Denkern der Nachhaltigkeit den Begriff des Wachstums in Frage. Mit seinem Gegenentwurf der Postwachstumsökonomie fordert er, die Wertschöpfungsprozesse umzugestalten und lokale Selbstversorgungsmuster zu stärken, eine befreiende Suffizienz und eine Dynamisierung sozialer Netzwerke zu entwickeln. Auf erfrischend lockere und humorvolle Weise beschreibt er, wie ein moderner Lebensstil aussehen könnte, der ein „Gutes Leben“ für alle ermöglicht.

Unter Einbezug des Publikums werden Potentiale der Postwachstumsökonomie für die Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Zukunft diskutiert.

Die mitreißende Musik des Grupo Sal DUO bildet dazu einen sinnlichen Resonanzraum und lässt die Zuschauenden einen wichtigen Aspekt des Guten Lebens direkt erleben: die kreative Verbindung von Kunst, Kultur und bejahender Lebensbewältigung.