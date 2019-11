All4Music - Neujahrskonzert

10 Jahre All4Music - Best Of

Tanz der Vampire, Elisabeth, Ich war noch niemals in New York, König der Löwen und große Hymnen aus Oscar prämierten Filmen, das ist was All4Music jetzt im 10. Jahr ausmacht.

Angefangen hat All4Music in der Ur-Besetzung mit Susanne Back, Sascha Kleinophorst, Bernd Nauwartat und Jeannette Friedrich begleitet von Frank Schäffer am Piano. Von der Urbesetzung ist Jeannette Friedrich als einzige Sängerin noch aktiv. Die anderen sind durch Ihre beruflichen Karrieren auf anderen Wegen gelandet.

Aber All4Music besteht immer noch und das nach nun schon 10 Jahren. Neu dazugekommen sind Sascha Ullrich, Anja Rüger und am Klavier Daniel Prandl.

Anlässlich dieses Jubiläums zeigen All4Music bei diesem Neujahrskonzert die größten Melodien aus Ihren letzten 10 Jahren. Best of All4Music.

Und immer noch heißt das Motto von All4Music:

Jeder ein Solist, jeder eine andere Stimmfarbe, doch wenn sie zusammen singen ein Klangerlebnis, das man nicht vergessen wird. Das Vocal-Ensemble All4Music sind Anja Rüger, Jeannette Friedrich und Sascha Ullrich. In zahlreichen Musical-Produktionen standen die Protagonisten des Capitol schon auf der Bühne: Ob in „Jesus Christ Superstar“ oder in „Cabaret“, in „Harold & Maude“ oder den aktuellen Erfolgsproduktionen „Here Comes The Sun“ und „I Want It All“. Am Klavier begleitet sie Daniel Prandl.

„Ihre Stimmen sind Balsam für die Seele“, „Sie öffnen Ohren und Herzen“, so urteilte die Presse, als sich das Quartett Ende 2009 formierte.