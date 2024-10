Allan Taylor: The Road Well Travelled

Seit mehr als fünfzig Jahren reist Allan Taylor um die Welt und tritt bei Festivals, in Konzertsälen und Clubs auf. Er gilt als einer der führenden Singer-Songwriter und Gitarristen seines Genres, mit über zweihundert aufgenommenen Versionen seiner Lieder in zehn verschiedenen Sprachen. Besonders „It’s good to see you“ war in vielen Ländern ein Hit mit über einhundertzwanzig Coverversionen. Er hat mehr als zwanzig Alben gemacht und schreibt und nimmt weiterhin auf.

Er ist Master of Arts und Doktor der Philosophie und Musik mit einer Dissertation an der Queen’s University of Belfast. Seine Lieder entstehen in Cafés, Bars und Hotelzimmern weltweit, für die Verlorenen und Einsamen, die unbekann-ten Helden des Lebens und die Ausgegrenzten.

Nun, in seinen späten Siebzigern, präsentiert Allan einen autobiografischen Abend mit Liedern, Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben auf Tour. Wie er zu Beginn jedes Konzerts sagt: „Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Reise.“

Infos zum Musiker unter www.allantaylor.com.