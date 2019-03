Zu unserem 17. (siebzehnten! WOW!) Geburtstag lassen wir es uns nicht nehmen und laden einen unserer aller Lieblings-DJs und langjährigen Weggefährten Frans Zimmer aka Alle Farben zur Party ein. Über diesen netten Berliner Ausnahme-DJ muss man keine langen Worte verlieren. Zu seinen fantastischen Hits feiern wir seit Jahren gemeinsam Woche für Woche unvergessliche Nächte auf unserer Tanzfläche, und freuen uns jedes Mal so unglaublich sehr, wenn der liebe Frans sie endlich alle für uns ganz persönlich an die Decks bringt – mit guten Freunden feiert man einfach immer noch am liebsten! Zu diesem besondere Abend dürft Ihr Euch natürlich wieder auf einen fantastischen Aufbau, tolle Visuals und viele viele weitere Geburtstagsüberraschungen freuen! Ihr kennt uns schon, an diesem Abend lassen wir wie immer keinen Stein auf dem anderen – Hallo? Wir werden ja schließlich unglaubliche 17 Jahre! Das muss einfach mit einem Knall gefeiert werden! Also, kommt alle und feiert mit uns, denn Ihr, unsere lieben treuen Gäste, seid für uns das größte Geburtstagsgeschenk ever! Auf noch 100 gemeinsame Jahre!