Eine ganze Reihe von jungen deutschen DJs und Musikproduzenten hat in den letzten Jahren mit ihrem eigenen Sound den Weg vom Geheimtipp zum Superstar und auf die größten Bühnen gefunden.

Eine ihrer Speerspitzen ist der Berliner ALLE FARBEN, der zu einer führenden Größe im Bereich des Deep-House und Tech-House aufgestiegen ist. Dies ist kein Zufall, denn ALLE FARBEN bietet in seinem ebenso tanzbaren wie positiven Sound, eine in diesem Genre seltene Breite an stilistischen Einflüssen und ein enorm hohes künstlerisches Potenzial. Denn letztlich komponiert er keinesimplen Dance-Tracks, sondern tanzbare Songs mit einem hohen Wiedererkennungswert. Mit anderen Worten: Der Name ALLE FARBEN ist bei ihm Programm.

Ursprünglich wollte der Berliner DJ Maler werden. Doch seine zweite Leidenschaft galt schon immer der Musik, er sammelte wie besessen House-Vinylplatten. Mit fortschreitender Technik der digitalen Musikproduktion, begann er ab 2009, eigene Tracks zu produzieren und auf Soundcloud hochzuladen. Gleichzeitig stieg sein Stern als DJ auf und fand seinen endgültigen Durchbruch 2012, als er in Berlin einen Gig vor 30.000 Menschen spielte.