ALLE LIEBEN TORTE! von Ellie Carina Lorscheid ist die erste Eigenproduktion der Theatersaison 2024 am Toppler Theater.

Premiere und Uraufführung feiert die köstliche Komödie am 19. Juni. Das Dreipersonenstück wird anschließend an insgesamt 20 weiteren Spieltagen gezeigt, bis zum 13. Juli 2023. Regie führt Thomas H. Heep, der bereits in der Vergangenheit am Toppler Theater inszeniert hat (2019 „Tschick“, 2021 „Verliebt in Lotte“).

Inhalt:

Die Geschichte spielt in einer beschaulichen Kleinstadt, die überall sein könnte. Hier wurde der 63-jährige ehemalige Prokurist und Lokalpatriot Erwin nach finanziellen Kürzungen in Frührente geschickt. Um nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, entscheidet sich Erwin für ein Alterspraktikum in der Konditorei „Süße Versuchung“. Die Besitzer, Tobias und Ferdinand, sind ein schwules Paar, was Erwin zunächst vor Herausforderungen stellt. Trotzdem akzeptiert er das Praktikum und setzt sich dafür ein.

Die Arbeit macht ihm Spaß – aber so richtig wollen die Kleinstadtbewohner mit dem vegan-gluten-zuckerfreien Trend-Backwerk und den neuen Besitzern nicht warm werden. Die Konditorei gerät in finanzielle Schwierigkeiten und Erwins Arbeitsplatz ist erneut bedroht. Die zündende Idee: Er kann das Unternehmen nicht nur durch seine finanzielle Expertise unterstützen, sondern will ihnen auch helfen, offizieller Caterer des Spießbürgener Stadtfests zu werden, damit nicht nur ihr Unternehmen, sondern auch ihre Köstlichkeit in aller Munde sind.

In “Alle lieben Torte – Eine köstliche Komödie” lernt nicht nur Erwin, was Toleranz bedeutet, sondern auch die beiden Chefs lernen, den alten, weißen Mann und seine Erfahrung und Expertisen zu schätzen. Das Stück sucht auf humorvolle Weise die Vermittlung zwischen Lebensrealitäten und verhärteten Fronten. Ein Theaterabend, der die eigenen Ressentiments in Frage stellt und zeigt, gemeinsam geht es besser, egal wie alt und egal wie schwul!

20.062024, 24.06.2024 spielfrei

06.07.2024 Theaterfest

08.07.2024 Improtheater