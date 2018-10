Alle sind musikalisch! (außer manche)

Der Berliner Pianist Christoph Reuter wird unter der Regie von Dr. Eckart von Hirschhausen und Dominik Wagner nicht nur den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik erklären sondern den Zuschauern auch in zwei Minuten das Klavierspielen beibringen. Er wird ihnen die Geheimnisse der Tonleiter verraten, die Zutaten für einen Hit vorstellen und die Frage beantworten: Was kann Musik, was keine andere Droge schafft?Erleben Sie die vergnüglichste und kürzeste Musikstunde Ihres Lebens. Sie werden gerne nachsitzen, denn in seinem Programm zeigt er auch Ihnen, dass Sie viel musikalischer sind als Sie denken! Garantiert!Christoph Reuter hat 2015 den Kleinkunstpreis die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ gewonnen und den Thüringer Kleinkunstpreis 2017.