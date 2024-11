Alle unter eine Tanne

Glückliche Familien sind an Weihnachten langweilig!

Vor drei Jahren haben sich die Psychotherapeutin Elli und der Arzt Robert scheiden lassen, um mit neuen Partnern zusammenzuleben. Jedoch haben sie es bisher nicht übers Herz gebracht, das den drei erwachsenen Kindern zu beichten. Deshalb wird auch in diesem Jahr der schöne Schein gewahrt und der Heilige Abend mit der ganzen Familie im Elternhaus inszeniert – eine mittlerweile routiniert ablaufende Farce. Aber dieses Mal gerät der Plan ins Wanken. Denn Roberts neue Partnerin Chrissi quartiert sich unangemeldet ein und stellt ein Ultimatum: Bis zum Abendessen sollen die Verhältnisse geklärt sein. Und auch der Nachwuchs hat das ein oder andere Geheimnis zu lüften…. Am Ende entlädt sich alles in einem Feuerwerk der Überraschungen. Unter dem zwischenzeitlich abgefackelten Weihnachtsbaum liegen Bescherungen wie ein längst abgebrochenes Studium, ein Baby von Unbekannt und ein insolventes Autohaus.

Eine ganz (und gar nicht) normale Familienkomödie – authentisch, warmherzig, amüsant mit prominenter Besetzung. Claudia Wenzel ist bekannt aus vielen TV Serien (u.a. „In aller Freundschaft“ „Der Bergdoktor“) ebenso Rüdiger Joswig („Küstenwache“), Daniela Wutte („Alarm für Cobra 11“, „Rote Rosen“) und Katrin Filzen.

