Allein in der Sauna

Sauna. Das bedeutet Hitze. Viel Hitze. Oder doch nur viel heiße Luft? Kein Wunder also, dass selbst ein Mann wie Karl-Heinz König absolut in Wallung gerät, wenn er in der Sauna sitzt und der Puls von der Hitze vorangetrieben wird. Noch dazu, wo Kalle diesmal ganz allein schwitzt. Dabei ist Kalle überhaupt nicht der Typ zum Allein-Sein. Er ist im besten Alter, verheiratet, Vater zweier Kinder – und um sein Leben abzurunden, hat Kalle seit einiger Zeit auch noch eine Geliebte. Es fehlt ihm eigentlich an nichts. Doch die Ruhe und Einsamkeit der Sauna bringen seine Gedanken in Wallung. Was wollen die Frauen eigentlich? Und was will er selbst noch vom Leben? Gibt es weitere Abenteuer zu erleben? Gerne natürlich mit dem anderen Geschlecht. Oder ist das Zusammenleben als Mann und Frau längst überholt? Das alte Familienbild bekommt Risse und Kalle nutzt den Raum, um sich einmal richtig Luft zu verschaffen…

Frank Pinkus konfrontiert Kalle in seinem Monolog mit den großen Fragen – von Liebe bis Wocheneinkauf.