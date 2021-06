Daniel ist nicht wirklich der Prototyp Macho, aber er wäre es gern. Zumindest bis er Aylin kennenlernt! Für diese Frau wäre er alles – Macho oder Feminist. Hauptsache er darf an ihrer Seite sein.

Tatsächlich verliebt sich Aylin auch in Daniel – und ihre frische Art bereichert sein Leben. Nur ist ihre türkische Großfamilie nicht ganz so modern, wie sie selbst. Daniel will sich allen Umständen anpassen.

Aber wie modern muss Mann sein? Kann Mann alles richtig machen in einer Beziehung? Und was heißt überhaupt richtig? Soll er über „Griechen- Witze“ lachen? Und wie geht er als moderner Mann um mit einer Einladung ins Herrencafé? Muss er sich verändern – und wenn, wie? Daniel blüht auf und der „Macho Man“ begeistert mit witzig-ironischer Art.