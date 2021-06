Besser als sein Ruf - Christoph Maul

Christoph Maul gastiert auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang! Sein neues Programm "Besser als sein Ruf" feiert seine (Vor-)Premiere in Dinkelsbühl.

Der beliebte Kabarettist aus Franken nimmt - sprachlich - alles auseinander, was Sie sich vorstellen können! Kleinstadtleben, Weltpolitik und all der Wahnsinn, der uns tagtäglich umgibt, alles wird verarbeitet. Dabei bleibt kein Auge trocken, so viel ist sicher!