Falscher Abgang - Musikkabarett mit dem musikalischen Leiter des Landestheaters, Andreas Harwath

Der Herr Harwath ist kein Schauspieler mehr. Das haben aber scheinbar nicht alle mitbekommen. Was tun? Spielen will er nicht. also beginnt er zu erzählen. Über seine Jugend in den 80ern. seine Talentlosigkeit als Schauspieler - und seine große Liebe...

"Also nicht dass ich mein Instrument nicht schon tausendmal verflucht hätte, aber das ist nun die einzige Gemeinsamkeit zwischen einem Akkordeon und einer Frau."