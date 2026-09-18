Allen-Forrester Band LIVE!

Die Allen-Forrester Band steht für einen explosiven Mix aus Southern Rock, Blues und klassischem Twin-Guitar-Sound – inspiriert von Bands wie The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, The Black Crowes, Gov’t Mule und Blackberry Smoke. Gegründet von den beiden New Yorker Gitarristen Ben Forrester und Josh Allen, verbindet die Band den warmen, ehrlichen Retro-Sound klassischer amerikanischer Rockmusik mit einem modernen, energiegeladenen Ansatz.

Auf dieser Tour präsentiert die Band ihr brandneues Studioalbum „Red Dirt Town“, das am 2. Oktober 2026 erscheint. Das neue Album erweitert den Sound der Band um frische Americana-Elemente und moderne Nashville-Einflüsse, ohne dabei die tief verwurzelte Southern-Rock-Seele zu verlieren.