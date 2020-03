Fast jeder Dritte in Deutschland leidet unter einer Allergie. Dabei reagiert das körpereigene Abwehrsystem mit einer spezifischen Überempfindlichkeit gegenüber körperfremden Stoffen aus der Umwelt. Allergieauslöser gibt es viele, die allergische Reaktion verläuft oft ähnlich: Beispielsweise sind Atemnot, verstopfte Nase und/oder Hautrötungen typische Allergiesymptome. Ist eine Vermeidung des Allergens nicht möglich, können solche Symptome medikamentös behandelt werden. Langfristige Linderung kann mit einer spezifischen Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung genannt, erreicht werden. Da jeder Mensch ein gewisses Grundrisiko hat, an einer Allergie zu erkranken, werden derzeit zahlreiche Möglichkeiten diskutiert, Allergien vorzubeugen.

Um Allergien besser verstehen zu können, werden Sie zunächst den Aufbau und die Wirkungsweise des Immunsystems kennenlernen. Sie werden erfahren welche Bestandteile bei einer Überempfindlichkeitsreaktion beteiligt sind und wie die unterschiedlichen Symptome ausgelöst werden. Wie entsteht eine Allergie und welche Risikofaktoren tragen dazu bei? Wie werden die unterschiedlichen Symptome ausgelöst, wie werden sie behandelt, was sind Targets für Medikamente? Im Seminar werden Sie Antworten auf diese Fragen und Einblicke in verschiedene Bereiche der Allergieforschung erhalten – unter anderem mit regionalem Bezug!! Seit 2008 besteht an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein Forschungsschwerpunkt im Bereich „Allergenanalytik“ mit dem Ziel Nachweismethoden für Lebensmittelallergene zu entwickeln. Dabei gelang es beispielsweise einen hochsensitiven Nachweis für Erdnuss zu entwickeln, der in der Zwischenzeit bundesweit als Standard genutzt wird, um Betroffene vor dem unfreiwilligen Verzehr dieses Allergens zu schützen.

Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, besonders angesprochen sind Betroffene, wie Allergiker/innen und Angehörige oder Personen, die in einem medizinischen Beruf/Umfeld arbeiten, wie Ärzte/innen und Krankenpfleger/-schwestern.