Allerheiligenmarkt

Ab 10:00 Uhr verwandelt sich die Innenstadt rund um die Kirchenstraße in einen lebendigen Marktplatz mit einem vielfältigen Angebot von Einzelhändlern, Gastronomen und zahlreichen Ständen.

Neben den typischen Marktprodukten erwartet die Besucher eine Fülle an kulinarischen Highlights: frisch geräucherter Fisch, original Pfälzer Saumagen im Brötchen, Hausmacher Wurst, Bratwurst, spanische Churros, frische Waffeln, eine mobile Kaffeebar sowie traditionelle und vegetarische Rahmkleckse. Darüber hinaus gibt es gebrannte Mandeln, Nüsse, Essige, Honig, Marmeladen, Brotaufstriche und Feinkostprodukte wie Oliven, Käse und Antipasti. Blumen, Ziegen- und Schafskäse, Wildfleisch, Lammwurst und handgefertigtes Kräuterkäse runden das Angebot ab.

Für das leibliche Wohl sorgen auch die Musikfreunde im „Schadenfroh-Hof“, der Sängerbund im „Schönauer Hof“, die Pfadfinder vor dem katholischen Pfarrhaus und die Musenklause. Ein besonderes Erlebnis: Street Food in historischem Ambiente zu fairen Preisen.

Zusätzlich öffnen die Geschäfte der Neckarsteinacher Innenstadt ihre Türen für einen entspannten Einkaufsbummel. Die örtliche Gastronomie freut sich auf zahlreiche Gäste.