Alfred und Sally sind schon reichlich lange verheiratet. Das Leben geht seinen Gang, allzu ruhig, wenn man Sally fragt. Sally Fink ist eine 52-jährige, neugierig gebliebene Ehefrau, Mutter von drei mehr oder weniger erwachsenen Kindern und Lehrerin an einem Wiener Lyzeum. Alfred ist Kurator am Wiener Völkerkundlichen Museum und auch sonst ganz dem Bewahren des Gewohnten verpflichtet.

Als Einbrecher ihr Vorstadthaus in Wien heimsuchen, ist plötzlich nicht nur die häusliche Ordnung dahin. Alfreds Kartenhauswelt stürzt ein und das stets randnah brodelnde Lebensfass Sallys läuft über. In einem Anfall von trotzigem Lebenshunger beginnt sie ein Verhältnis mit Alfreds bestem Freund. Und Alfred stellt sich endlich die entscheidende Frage: Was weiß ich von dieser Frau, nach dreißig gemeinsamen Jahren?

Arno Geiger: Alles über Sally

Schauspieler*innen des Schauspiels Stuttgart lesen aus Arno Geigers feinfühliger Ehegeschichte in Zeiten der Lebensabschnittspartnerschaften.

Im Rahmen von »Stuttgart liest ein Buch«